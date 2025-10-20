صدور مجوز سرمایه‌گذاری برای خرید ۲ فروند هواپیمای ایرباس با درخواست وزارت راه و شهرسازی در نشست شورای اقتصاد به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست که به ریاست آقای عارف برگزار شد، کلیات دستورالعمل اجرایی بند «پ» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ درباره تخصیص اعتبار الکترونیکی برای حداقل ۲۰ درصد اعتبارات هزینه‌های تملیکی دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۴ نیز به تصویب رسید.

محمد رضا عارف درباره اهمیت تهیه این دستورالعمل اجرایی، بیان کرد: اقدامات خوب و ارزشمندی برای تهیه این دستورالعمل انجام شده و هدف این است که از رسوب منابع در دستگاه‌های اجرایی، جلوگیری و مطالبات مربوط به ذی‌نفعان نهایی، سریع‌تر پرداخت شود.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه فضای مجازی در کل، قوانین مدون و با ثبات در هیچ کجای دنیا ندارد، گفت: ما باید عقب‌ماندگی‌های خود را در این زمینه جبران کنیم؛ البته کار‌های خوبی آغاز شده است.

عارف گفت: مصوبات دولت می‌تواند دارای اشکالاتی باشد که هر ایرادی را در این مصوبات می‌بینیم، باید اصلاح کنیم؛ بنابر این، برخلاف آیین‌نامه‌های گذشته که ثبات داشتند، باید منتظر باشیم تا آیین‌نامه‌های دیجیتال، وارد میدان و ایرادات آن مشخص شود تا آن را اصلاح کنیم. درخواست من این است که این دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها را متفاوت از آیین‌نامه‌های سنتی ببینیم تا هیچ اشکالی بر آن‌ها وارد نباشد.

معاون اول رئیس‌ جمهور با توجه به اهمیت تخصیص اعتبار الکترونیکی در مدیریت مناسب منابع، اظهار داشت: نقطه نظرات و پیشنهادهایی که ارائه شد، با حضور اعضا در گروه تخصصی شورای اقتصاد، بررسی و جمع‌بندی نهایی انجام شود.

در ادامه این نشست با درخواست وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت، اصلاح مصوبه پیشین شورای اقتصاد درباره اجرای «سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان دیزلی حمل و نقل جاده‌ای» به تصویب رسید.

محمد رضا عارف با توجه به اصلاح این مصوبه، تصریح کرد: اصلاح این مصوبه با هدف استفاده از سامانه‌های نوین برای بهینه‌سازی مصرف سوخت ناوگان دیزلی حمل و نقل جاده‌ای در کشور انجام می‌شود.

همچنین، اصلاح مصوبه «جدول زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی برای ساخت بخش اول خط ۲ قطار شهری تبریز» با درخواست وزارت کشور در این نشست به تصویب رسید.

درخواست وزارت راه و شهرسازی برای صدور مجوز سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برای خرید ۲ فروند هواپیمای ایرباس A ۳۳۰_۲۰۰ و ۴ دستگاه موتور یدکی نیز به تصویب رسید.

در این نشست، وزیران نفت، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دبیر هیئت دولت، سخنگوی دولت، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، معاون علمی، فناوری رئیس جمهور و مدیران دستگاه‌های مربوطه، حضور داشتند.