بازار استان زیر ذرهبین نظارت؛
انجام ۶ هزار بازرسی از بازار استان
مدیر نظارت و بازرسی کالاهای اساسی جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۶ هزار مورد بازرسی از بازار استان انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «حسین کاظم زاده» مدیر نظارت و بازرسی کالاهای اساسی جهاد کشاورزی استان در بازدید از بازار شهر ایلام از تشدید نظارتها بر بازار استان خبر داد و اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶ هزار بازرسی از سطح بازار انجام شده که از این تعداد، ۳۶۰ پرونده تعزیراتی برای متخلفان تشکیل شده که ارزش آنها بیش از ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برآورد میشود.
وی در ادامه افزود: این بازرسیها در قالب گشتهای مشترک با حضور دستگاههای ذیربط بهصورت مستمر ادامه دارد تا بازار کنترل و رصد شود.
مردم استان نیز میتوانند در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی یا احتکار، مراتب را از طریق شماره ۱۲۴ سازمان تعزیرات حکومتی اطلاع دهند.