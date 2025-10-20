به گزارش؛ «حسین کاظم زاده» مدیر نظارت و بازرسی کالاهای اساسی جهاد کشاورزی استان در بازدید از بازار شهر ایلام از تشدید نظارت‌ها بر بازار استان خبر داد و اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶ هزار بازرسی از سطح بازار انجام شده که از این تعداد، ۳۶۰ پرونده تعزیراتی برای متخلفان تشکیل شده که ارزش آنها بیش از ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.