به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ محمدحسن محمدوند گفت: با توجه به گزارش‌های مردمی از بروز بعضی از ناهنجاری‌ها و ایجاد مزاحمت برای مردم در بعضی از واحد‌های صنفی کافه و قلیانسرا‌ها در کلانشهر اهواز، موضوع در دستور کار ماموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه پس از هماهنگی با مرجع قضایی و بازدید و رصد‌های فنی صورت گرفته از محل‌های اعلام شده در نهایت با کشف ادله جرم ۱۴ واحد صنفی کافه و قلیانسرا و تعداد ۲ باغ ویلا غیرمجاز مهروموم شدند، اظهار داشت: واحد‌های متخلف دارای تخلفات صنفی و انتظامی از قبیل ایجاد مزاحمت‌های برای شهروندان، تبدیل شدن به پاتوق اراذل و اوباش، عدم رعایت شئونات اسلامی، اجرای موسیقی بدون مجوز و... شده بودند.

سرهنگ محمدوند با بیان این نکته که حفظ سلامت جسمانی و امنیت روانی شهروندان و صیانت از فرهنگ و باور‌های مذهبی جامعه، از مصادیق حقوق شهروندی می‌باشد، بیان کرد: صیانت و حفاظت از آن به عنوان یکی از وظایف فراجا بر عهده پلیس اماکن عمومی استان بوده که بی شک با تلاش شبانه روزی همکاران و برخورد با صنوف متخلف به آن جامعه عمل می‌پوشاند.