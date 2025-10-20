پخش زنده
آیین چند صدساله کلوخپزان، همزمان با فرارسیدن روزهای خنک پاییز و فصل برداشت سیب زمینی از سوی مردم اقلید برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در این آیین، خانوادهها و دوستان بر اساس رسمی ساده، اما سرشار از صفا و صمیمیت ، گرد هم میآیند، کلوخها را به شکل هرمی میچینند و با حرارت آن سیبزمینیها را میپزند.
کلوخپز علاوه بر اینکه جشنی برای شکرگزاری از نعمت محصول است، بهانهای برای دورهمی و صله رحم نیز به شمار میآید.
آئین کلوخ پزان اقلید سال ۱۳۹۵ به شماره ۱۳۱۴ در فهرست آثار ناملموس کشور به ثبت ملی رسید.