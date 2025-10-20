به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در این آیین، خانواده‌ها و دوستان بر اساس رسمی ساده، اما سرشار از صفا و صمیمیت ، گرد هم می‌آیند، کلوخ‌ها را به شکل هرمی می‌چینند و با حرارت آن سیب‌زمینی‌ها را می‌پزند.