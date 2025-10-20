به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،به گزارش روابط‌عمومی هیأت بیلیارد و بولینگ خراسان رضوی؛ نخستین مرحله از مسابقات رنکینگ پاکت بیلیارد بانوان استان با حضور ۱۶ بازیکن در باشگاه «پالادیوم» مشهد برگزار شد .

در پایان، زهره رمضان‌زاده با عملکردی درخشان عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

در این رقابت‌ها که به‌صورت گروهی–حذفی در مهرماه ۱۴۰۴ برگزار شد، ملیکا خاتمی دوم شد و ملینا خاتمی و محیا عباس‌زاده به طور مشترک سوم شدند.