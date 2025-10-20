پخش زنده
مسوولان عراقی متعهد شدند در سال آبی جدید حداکثر تلاش خود را برای تأمین حقابه تالاب هورالعظیم داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما نشست مشترک مقامهای مسئول ایران و عراق با هدف بررسی مسائل تالاب هورالعظیم (هورالهویزه) به میزبانی وزارت امور خارجه عراق برگزار شد. مهمترین دستاورد این نشست، تعهد طرف عراقی برای تلاش حداکثری در تأمین حقآبه تالاب در سال آبی جدید بود.
آرزو اشرفیزاده، مدیرکل دفتر حفاظت و احیا تالابها، با اشاره به گزارش جامع ارائه شده از وضعیت تالاب در بخش عراقی، تأکید کرد که تأمین نیاز آبی تالاب از رودخانه دجله برای جلوگیری از خشک شدن کامل تالاب و آتشسوزیهای بستر آن حیاتی است.
وی افزود: مدیریت مشترک منابع آب رودخانه دجله و همکاری ایران و عراق در این زمینه برای جلوگیری از گسترش آلودگیها به سمت استان خوزستان ضروری است.
در این نشست همچنین بر استفاده از هواپیما و بالگرد برای اطفای حریق تالاب تأکید شد. طرف عراقی اعلام کرد هواپیمای اختصاصی اطفای حریق خریداری شده که به زودی وارد مرحله عملیاتی خواهد شد و آمادگی کامل برای حمایت از پروازهای اطفای حریق ایرانی را دارد.
اشرفیزاده در پایان از توافق طرفین برای توسعه همکاریهای علمی و پژوهشی در زمینه حفاظت تالاب و حل چالشهای زیستمحیطی مشترک خبر داد.