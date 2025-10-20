افتتاح ۲۸ طرح ورزشی در استان بوشهر
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر در نشست با اصحاب رسانه از افتتاح ۲۸ طرح ورزشی در استان در یکسال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ موسی کشتکار با اشاره به اینکه افتتاح تعداد طرحها در سال جاری افزایش مییابد، گفت: سه طرح مهم شامل سالن ژیمناستیک، سالن ۳ هزار نفری مجموعه ورزشی شهید مهدوی بوشهر و سالن بانوان گناوه با تأمین اعتبار ملی در مسیر افتتاح قرار گرفتهاند که جهشی در زیرساختهای ورزشی استان رقم خواهد زد.
وی افزود: با افتتاح این طرحها بخشی از فضاهای ورزشی فعلی آزاد و سرانه ورزشی استان ارتقا خواهد یافت و نیاز رشتههای مختلف ورزشی از جمله ژیمناستیک، مسابقات بینالمللی و بانوان پاسخ داده میشود.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر دارای ۷۳ طرح نیمهتمام ورزشی است، ادامه داد: این طرحها شامل تعویض کفپوش، تعمیر روشنایی و ساخت سالنهای دیلم تا عسلویه است.
وی گفت: در زمینه ورزش قهرمانی ۱۵ عنوان قهرمانی بینالمللی مدال طلا، نقره و برنز در یک سال گذشته کسب شده و تا کنون ۷۲ نفر از ورزشکاران سازمان یافته هستند.
کشتکار در ادامه از ساخت مجموعههای ساحلی در همه شهرستانها خبر داد و گفت: بوشهر در فوتبال ساحلی جز استانهای برتر کشور است و توسعه این رشتهها باید با اولویت دنبال شود.
وی به امضای تفاهم نامه همکاری با آموزش و پرورش برای بهرهبرداری مشترک از زیرساختهای ورزشی اشاره کرد و گفت: این تفاهم نامه بسیار مهم نقطه شروعی برای توسعه همهجانبه ورزش استان بوشهر است.