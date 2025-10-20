پخش زنده
دولت مالزی با الزام مدیران سکوهای فضای مجازی به احراز هویت الکترونیکی، مانع فعالیت کاربران زیر ۱۶ سال این کشور در شبکههای اجتماعی شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، مالزی مدیران سکوهای شبکههای اجتماعی را ملزم به جلوگیری از فعالیت کاربران زیر شانزده سال در فضای مجازی کرد.
کمبیسیون چند رسانهای مالزی هم با اشاره به ارسال درخواست حذف بیش از ۵۴ هزار محتوای نامناسب به روسای سکوهای اجتماعی طی یک سال اخیر از حذف بیش از ۴۶ هزار محتوای جعلی و گمراه کننده خبر داد.
وزارت ارتباطات مالزی نیز اعلام کرد: ۷۸ درصد حجم حذف شده تبلیغات جعلی، محتواهای مضر و کلاهبرداریهای برخط فقط به سکوی مجازی فیس بوک اختصاص دارد.