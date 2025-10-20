پخش زنده
مدیر کل دفتر مدیریت بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت گفت: سرطان پستان شایعترین نوع سرطان در ایران به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،جعفر جندقی در حاشیه همایش «یک شهر برای سلامت بانوان» در مشهد گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف اجرای رسالت خود فعالیتهای مختلفی را در زمینه سلامت آحاد جامعه از جمله سلامت بانوان در زمینه کنترل بیماریهای غیرواگیر از جمله بیماریهای قلبی عروقی و انواع سرطانها در عرصه پیشگیری، تشخیص زودهنگام، درمان و توانبخشی بیماران انجام میدهد.
او با بیان اینکه بیماریهای قلبی و عروقی بیشترین موارد مرگ و میر در جامعه را به خود اختصاص میدهند و عامل ۴۰ درصد مرگ و میرها هستند، ادامه داد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برنامههای متنوعی در این زمینه از جمله کنترل و درمان بیماری فشار خون و دیابت، شناسایی بیماران قلبی، ارائه خدمات متنوع از پیشگیری تا درمان و خدمات تسکینی و مراقبتی انجام می دهد
بروز بیش از ۹۷ درصد موارد سرطان پستان در بانوان
مدیر کل دفتر مدیریت بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: دومین علت مرگ و میر در کشور بیماریهای سرطانی هستند که برخی از این سرطانها مانند سرطان دهانه رحم فقط مختص بانوان است،بیش از ۹۷ تا ۹۹ درصد موارد سرطان پستان در بانوان رخ میدهد.
جندقی با بیان اینکه سرطانهای دستگاه گوارش هم جزو سرطانهایی است که در بانوان رخ میدهد، افزود: در سیستم بهداشتی کشور غربالگری سرطانهای دهانه رحم، پستان و دستگاه گوارش برای بانوان ۳۰ تا ۶۹ ساله در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای بهداشتی در حال انجام است.
به گفته وی، سرطانهای دیگری مانند پروستات و ریه در راس برنامههای وزارت بهداشت قرار دارند و در آینده وارد برنامههای غربالگری خواهند شد.