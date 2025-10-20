از ابتدای سال جاری تا ۲۸ مهرماه، بیش از ۳۲ میلیارد و ۳۵۴ میلیون دلار ارز برای واردات انواع کالاهای اساسی، دارو، محصولات صنعتی و خدمات توسط بانک مرکزی تامین شد.

از این میزان، ۲۳ میلیارد و ۷۷ میلیون دلار به بخش تجارت و بازرگانی اختصاص یافته است. همچنین، ۸ میلیارد و ۳۷۷ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شده که در رتبه دوم قرار دارد.

برای تامین نیازهای خدماتی کشور نیز حدود ۹۰۰ میلیون دلار ارز در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.