پانزدهمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی با مشارکتِ هنرمندان و تولیدکنندگانی از سراسر کشور، در نمایشگاه بین المللیِ اردبیل آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل در حاشیه افتتاح این نمایشگاه گفت: این رویداد ملی با حضور گسترده هنرمندان و اقوام ایرانی از امروز ۲۸ مهر آغاز شده و تا ۲ آبان در مکانِ دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اردبیل ادامه دارد.

جلیل جباری افزود: در این نمایشگاه جدیدترین آثار و تولیدات هنری و صنایع دستیِ استان‌های کشور و در ۱۳۰ غرفه به مدت پنج روز برای مردم به نمایش در می آید.

وی گفت: هم‌زمان با برگزاری این نمایشگاه، جشن اقوام ایرانی با حضور پنج استانِ خوزستان، گیلان، کردستان، بختیاری و اردبیل برگزار می‌شود که در آن، هنرمندان هنر‌های آیینی و گروه‌های موسیقیِ محلی و سنتیِ خود را اجرا می کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل همچنین هدف از برگزاری پانزدهمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی و جشن اقوام را، معرفی ظرفیت‌های غنی صنایع‌دستی و فرهنگی کشور، حمایت از هنرمندان و فعالانِ این حوزه و ایجاد بستر مناسب برای تبادل تجربه و توسعه بازار فروش محصولات بومی دانست.