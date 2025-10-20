سازمان بهزیستی کشور درباره بیشترین تماس‌های ثبت‌شده با اورژانس اجتماعی اعلام کرد: بیشترین تماس‌ها با اورژانس اجتماعی، اختلافات خانوادگی و کودک آزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کارشناسان سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به سوالات احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از مرکز رصد و عملیات اورژانس اجتماعی اعلام کردند: از ابتدای فروردین تا ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ فقط در استان تهران ۴۳ هزار تماس با این سامانه ثبت شده است.

براساس این گزارش، بیشترین موضوعات تماس شامل اختلالات خانوادگی حاد، کودک‌آزاری، اقدام به خودکشی، همسرآزاری، افکار یا اقدام اقوام به خودکشی، سالمندآزاری، زنان و دختران آسیب‌دیده، بدسرپرستی و کودکان کار و خیابانی بوده است، از میان این موارد، بیش از ۲۳ هزار مورد کودک‌آزاری گزارش شده است.

درخواست استخدام ۱۲۰۰ نیرو برای اورژانس اجتماعی

سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز در حاشیه این بازدید گفت: ۶۵ درصد از مداخلات اورژانس اجتماعی اثربخش بوده است به این معنا که در همان مرحله نخست مداخله، مشکل به‌صورت مؤثر برطرف شده است.

وی افزود: اورژانس اجتماعی در سراسر کشور حدود پنج هزار نیروی فعال دارد که سه هزار نفر از آنان به‌ صورت خرید خدمت فعالیت می‌کنند، البته مشکلاتی برای نیروهای خرید خدمات وجود دارد و در حال پیگیری دریافت مجوز خاص برای تبدیل وضعیت این نیروها هستیم، همچنین امسال درخواست استخدام ۱۲۰۰ نیروی جدید را به مراجع ذی‌ربط ارائه کرده‌ایم.

حضور تیم‌های اورژانس اجتماعی در محل حوادث

فاطمه سلطانی سرپرست معاونت امور اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی نیز در این بازدید ضمن تشریح مأموریت‌ها و اهداف این مرکز گفت: مرکز رصد و عملیات اورژانس اجتماعی با هدف انسجام، یکپارچگی و هماهنگی در انجام مداخلات تخصصی، تسریع در عملیات و مدیریت بحران‌های اجتماعی و ارائه پشتیبانی‌های تخصصی ایجاد شده است.

وی افزود: این مرکز در واقع برای کنترل، نظارت و هدایت مداخلات اجتماعی در سطح ملی فعالیت می‌کند تا در شرایط بحرانی، خدمات تخصصی اورژانس اجتماعی با سرعت و انسجام بیشتری ارائه شود.

سلطانی توضیح داد: در زمان وقوع بحران، تیم‌های اورژانس اجتماعی در محل حادثه حاضر می‌شوند و در صورتی که مشکل در همان سطح حل نشود، موارد به مراکز مداخله در بحران ارجاع داده می‌شود.