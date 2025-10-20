به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، یک نقره و یک برنز حاصل تلاش جودوکاران استان در مسابقات قهرمانی دختران استعداد‌های برتر کشور بوده است.

فاطمه یادگاری در وزن منفی ۴۸ کیلوگرم و حدیث کاویانی در وزن منفی ۵۲ کیلوگرم به ترتیب دوم و سوم شدند.

المپیاد استعدادهای برتر جودو دختران کشور با هدف شناسایی استعدادهای آینده‌دار جودو کشور و آماده‌سازی ورزشکاران برای تیم‌های ملی پایه در سالن شهید هاشمی‌نژاد بهشهر در حال برگزاری است.

این دوره از مسابقات با حضور نمایندگان ۳۰ استان کشور برگزار شد.