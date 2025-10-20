مردم در ایالات مختلف ایالات متحده با شعار «نه به پادشاه» اعتراض خود را به دونالد ترامپ نشان می‌دهند و موجی از مخالفت‌ها را ایجاد کرده‌اند.

نه به پادشاه، صدای اعتراض آمریکا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ این روز‌ها خیابان‌های آمریکا شاهد خشم مردمی است که از سیاست‌های ترامپ به ستوه آمده‌اند، مردمی که با شعار «نه به پادشاه» در برابر سیاست‌های ترامپ ایستاده‌اند.

اما واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به این اعتراضات نه عذرخواهی بود و نه توضیح، در صفحه شخصی خود با انتشار یک ویدیو تحقیر آمیز نشان داد از دموکراسی فقط نامش را به یاد دارد.

بازتاب این اعتراضات در میان کاربران ایرانی نیز گسترده بود و خیلی‌ها معتقدند کسی که می‌خواست مردم ایران را به خیابان‌ها بکشاند حالا با اعتراض مردم خودش مواجه شده است.