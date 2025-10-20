پخش زنده
آزار جنسی فراوان علیه زنان موجب شده است دختران و زنان انگلیسی، شغل معماری را کنار بگذارند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، براساس گزارش "موسسه سلطنتی معماران انگلیس" (Royal Institute of British Architects)، دو دهه پس از یک گزارش اساسی درباره تبعیض جنسی در رشته معماری، زنان همچنان به علت "فرهنگ مسموم محل کار"، آزار و اذیت جنسی، ساعات طولانی و دستمزد نابرابر، این حرفه را رها میکنند.
بر اساس گزارش موسسه سلطنتی معماران انگلیس که با همکاری انجمن خیریه برابری "جامعه فاوست" (Fawcett Society) تهیه شده است، معماران زن در این کشور، همچنان با موانع فراوان روبهرو هستند.
در این گزارش به مواردی همچون "ساعتهای طولانی اشتغال، تسلط کارفرمایان بر کارمندان، نبود سیاستهای روشن و اقدامات پیشگیرانه و نمایش آشکار تبعیض جنسیتی در شیوهها" اشاره شده است.
روزنامه گاردین در این باره نوشت نخستین مدیرعامل زن "موسسه سلطنتی معماران انگلیس"، دکتر والری وان دیک (Valerie Vaughan-Dick) میگوید، این تبعیضها و آزارهای جنسی علیه زنان معمار، با پیشینههای قومی اقلیت که در دیگر زمینهها نیز با تبعیض و زن ستیزی روبهرو هستند، کاملا احساس میشود.
به نوشته این روزنامه، در سال ۲۰۰۳ میلادی، موسسه سلطنتی معماران انگلیس"، گزارش با عنوان " چرا زنان معماری را ترک میکنند؟ " منتشر کرد، نشان میداد دستمزد کم و نابرابر، ساعات کار طولانی، به حاشیه راندن فرصتها، تبعیض جنسی و فرهنگ مرد سالار، منجر به خروج زنان از حرفه معماری میشود.
گاردین نوشت براساس نتیجه یک نظرسنجی در میان زنان شاغل در معماری در انگلیس، نشان داد نیمی از پاسخ دهندگان زن، در محل کارشان، قلدری را تجربه کردهاند؛ یک سوم مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند؛ اکثریت احساس میکنند که پیشرفت شغلی معماری آنان، با داشتن فرزند ممکن نیست.
براساس نتیجه این نظرسنجی، از ۶۳۵ نفر زن که در رشته معماری کار میکنند، بسیاری از زنان هنوز فرزندآوری و کار در معماری را یک تعادل دشوار میدانند، ۸۳ درصد میگویند بچهدار شدن به حرفهشان آسیب میزند و ۴۲ درصد معتقدند که بچه دار شدن، اثر منفی قابلتوجهی بر شغلشان داشته است.