به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛میز خدمت امور ایثارگران شرکت گاز آذربایجان‌غربی با حضور حجت‌الاسلام پورفاطمی مشاور وزیر نفت در امور ایثارگران، حجت‌الاسلام رستمی از امور حقوقی امور ایثارگران وزارت نفت، طاهری رئیس امور ایثارگران شرکت ملی گاز ایران، علیرضا شیخی مدیرعامل شرکت گاز استان و حجت‌الاسلام نیساری مشاور استاندار آذربایجان‌غربی در امور ایثارگران برگزار شد.

این نشست با هدف بررسی و رسیدگی به مشکلات فرزندان شهدا، ایثارگران و کارکنان تبدیل وضعیت شده برگزار و در قالب پرسش و پاسخ مستقیم با مسئولان انجام شد.

علیرضا شیخی، مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی، در این مراسم با اشاره به تبدیل وضعیت ۴۳۲ نفر از کارکنان ایثارگر و فرزندان ایثارگران گفت: این افراد سرمایه‌های انسانی ارزشمندی هستند و می‌توان از ظرفیت آنان در جایگاه‌های مختلف مدیریتی و تخصصی بهره گرفت، البته در چارچوب قوانین موجود.

حجت‌الاسلام نیساری، مشاور استاندار در امور ایثارگران نیز اظهار کرد: شرکت گاز آذربایجان‌غربی از جمله مجموعه‌هایی است که بیشترین میزان تبدیل وضعیت نیرو‌های ایثارگر را داشته و روند اجرایی آن نیز مطلوب پیش رفته است.

همچنین حجت‌الاسلام پورفاطمی، مشاور وزیر نفت در امور ایثارگران، با قدردانی از عملکرد شرکت گاز استان گفت: ایثارگران ستون‌های استقامت کشورند و رسیدگی به امور آنان وظیفه همه مسئولان است. اقدامات انجام‌شده در خصوص تبدیل وضعیت نیرو‌های ایثارگر قابل تقدیر است.

وی افزود: مشکلات موجود جمع‌آوری و جهت پیگیری به وزیر نفت ارائه خواهد شد تا در سطوح بالاتر از جمله ریاست‌جمهوری و مقام معظم رهبری مطرح شود.

در پایان این مراسم، از ۲۳ تن از فرزندان شهدای شاغل در شرکت گاز آذربایجان‌غربی تقدیر به‌عمل آمد.