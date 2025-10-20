پخش زنده
نمایندگان کوراش ایران در بازیهای آسیایی جوانان بحرین با کسب دو نشان نقره و دو برنز به کار خود پایان دادند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز از سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان در منامه بحرین، در وزن منهای ۸۳ کیلوگرم پسران، محراب مکرمی ابتدا برابر باناتو از فیلیپین به برتری دست یافت و سپس حریفی از افغانستان را شکست داد. او در فینال مقابل نماینده ازبکستان باخت و به نشان نقره رسید.
ستایش جلالالدین در وزن منهای ۵۲ کیلوگرم دختران، در مسابقه نخست با دسو تیا از اندونزی مبارزه کرد و مقتدرانه وی را شکست داد، اما در نیمهنهایی برابر حریفی از هند مغلوب شد و برنز گرفت.
با این اوصاف کار تیم چهار نفره کوراش ایران با دو نقره و دو برنز بسته شد. روز گذشته نیز یوسف باغچقی به مدال نقره و مهسا برزگر به برنز رسیده بودند.