به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معصومه کرباسی نخستین بانوی ایرانی شهید راه قدس و مقاومت است که مهر پارسال به همراه همسرش در دفاع از محور مقاومت به شهادت رسیدند

۲۸ مهر پارسال و در نتیجه حمله پهپادی ضد انسانی رژیم صهیونیستی به مکانی عمومی در منطقه جونیه لبنان، معصومه کرباسی از بانوان ایرانی مقیم لبنان به همراه همسرش به فیض شهادت نائل شدند.

خانم معصومه کرباسی متولد ۱۳۵۹ در شیراز و فرزند حاج حسین کرباسی از اصحاب مسجد النبی شیراز و از مهندسان برجسته سازمان جهاد کشاورزی بود.

شهید کرباسی فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز و از فعالان فرهنگی و رسانه‌ای و از نخبگان برنامه نویسی در این دانشگاه بود.

وی در سال ۱۳۸۲ با همکلاسی لبنانی خود شهید دکتر رضا عواضه ازدواج کرد و به همراه همسرش در سال ۱۳۸۳ به لبنان رفت و در آنجا به حزب اله لبنان پیوستند.