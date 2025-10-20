به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛هیئت فوتبال آذربایجان غربی در پی حواشی اخیر مسابقات فوتبال اعلام کرد، به استناد مفاد آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال و در راستای مدیریت فضای عمومی ورزشگاههای فوتبال و صیانت از وحدت و انسجام ملی، بروز هرگونه رفتار تنش آمیز و شعارهای غیر ورزشی و تفرقه آمیز از سوی مدیران باشگاهها و هواداران که منجر به اخلال در نظم ورزشگاهها شود، با اعمال قانون از جمله جریمه های مالی و محرومیت از حضور تماشاگران مواجه خواهد شد.

هیئت فوتبال استان در این اطلاعیه باشگاههای فوتبال را موظف کرده با مدیریت فضای ورزشگاهها و حفظ اخلاق از بروز هرگونه حاشیه و‌ رفتارهای هنجارشکنانه و غیراخلاقی در ورزشگاهها و فضای مجازی جلوگیری کنند.