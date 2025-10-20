به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رقابت‌های ووشو دختران نوجوان هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر ورزش ایران به میزبانی شهرستان شاهرود در استان سمنان برگزار شد.

در این رقابت‌ها پانا محمودی نماینده استان خوزستان در وزن ۴۲_ (جدول ۳۲ تایی) در مسابقه نهایی رقابت‌های المپیاداستعداد‌های برتر ووشو کشور مقابل حریف خود از تیم استان مازندران قرار گرفت که با اقتدار پیروز میدان شد و مدال طلای این رقابت هارا به گردن آویخت.