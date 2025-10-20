دفتر امور ایثارگران شهرداری ارومیه با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ارائه خدمات بهتر به ایثارگران، آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛در آیین افتتاح این دفتر، جلسه‌ای با حضور دبیر مشاوران وزرا در امور ایثارگران، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در حوزه ایثارگران، مشاور وزیر اطلاعات در امور ایثارگران، حسین پناهی رییس شورای اسلامی شهر، آیدین رحمانی رضائیه شهردار ارومیه، دبیر کنگره ملی ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد.

در این نشست، مسائل و مشکلات ایثارگران شاغل در شهرداری ارومیه مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت رسیدگی و حل این مشکلات تأکید شد. همچنین از اقدامات شهرداری ارومیه در حوزه پشتیبانی و فضاسازی کنگره ملی ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی قدردانی به عمل آمد.

در پایان مراسم، دفتر امور ایثارگران شهرداری ارومیه به‌صورت رسمی با حضور مسئولان افتتاح و فعالیت خود را آغاز کرد.