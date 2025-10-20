پخش زنده
حجتالاسلام ناطق نوری گفت: آنچه که سبب شد اسرائیل و حامیانش پیشنهاد آتشبس را بدهند غیر از حضور خوب مردم در صحنه و همدلی با حاکمیت، قدرت موشکی بود که معادلات آنها را به هم زد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام ناطق نوری در حاشیه مراسم ترحیم سردار افشار با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه اظهار کرد: اگر عزتی در دفاع مقدس ۱۲ روزه به وجود آمده است معلول چند عامل است که شاید بالاترینش آمادگی ایران در دفاع موشکی بود که دشمنان هرگز فکر نمیکردند توان موشکی ایران این مقدار است و هنوز هم شاید باورشان نباشد.
ناطق نوری تاکید کرد: خدا رحمت کند مرحوم طهرانیمقدم و مرحوم حاجیزاده و همه بزرگان که در این زمینه کار کردند.
وی افزود: در دوران هشت سال دفاع مقدس، ایران توان موشکی نداشت و عراق هر کاری میخواست انجام میداد، اما اینجا آنچه که سبب شد اسرائیل و حامیانش پیشنهاد آتشبس را بدهند غیر از حضور خوب مردم در صحنه و همدلی با حاکمیت، قدرت موشکی بود که معادلات آنها را به هم زد و فکر میکردند با یکی دو تا زدن کار تمام میشود، اما متوجه شدند که ریشه این قدرت عمیق است و دیگران هم حساب کارشان را کردند.