۴۲ تن از مشاوران حوزه ایثارگری وزیران و دستگاه‌های اجرایی به منظور رسیدگی به مسایل و مشکلات جامعه ایثارگران آذربایجان غربی طی دو روز در ارومیه حاضر خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رضا رحیمی نسب دبیر شورای مشاوران وزیران در امور ایثارگری در جلسه‌ای که به همین منظور ترتیب یافته بود با اشاره به این که ۴۲ مشاور وزیر و مشاور دستگاه‌های اجرایی در امور ایثارگران دو روز مهمان مردم آذربایجان غربی هستند گفت: پایش عملکرد مدیران در موضوع ایثارگران از جمله مهمترین ماموریت سفر مشاوران امور ایثارگری به استان است و همچنین اجرای طرح سپاس و برگزاری میز خدمت از دیگر برنامه‌های این مشاوران در سفر به ارومیه خواهد بود.

حجت‌الاسلام لطف ا... ثقفی مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور ایثارگران نیز در این جلسه با بیان این که این سفر بیست و سومین سفر استانی مشاوران وزیران در امور ایثارگری است گفت: ایثارگران بر گردن یکایک ما حق بزرگی دارند و باید در مسیر حل مسایل و مشکلات آنها گام برداریم.

حبیب تربتی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی نیز در این جلسه ابراز امیدواری کرد که بتوانیم بیش از پیش در خدمت جامعه ایثار گری باشیم چرا که مدیون این خانواده‌ها هستیم.

حجت‌الاسلام عبدالرحیم نیساری مشاور استاندار آذربایجان غربی در امور ایثارگران نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت پیگیری اجرای قانون جامع ایثارگران در استان گفت: بسیاری از مسایل و مشکلات جامعه ایثارگری از جمله تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگر در دستگاه‌های اجرایی حل و فصل شده است.

قاسم جلیلی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان نیز در این جلسه با اشاره به این که ۱۴۰ هزار نفر از ایثارگران تحت پوشش این نهاد در استان هستند گفت: در طرح سپاس با ۳۱ هزار نفر از خانواده معظم شهدا و ایثارگران آذربایجان غربی دیدار خواهد شد.

ایثارگران آذربایجان غربی می‌توانند با مراجعه به دستگاه‌های اجرایی مربوطه مسایل و مشکلات حوزه ایثارگری خود را با این مشاوران در میز‌های خدمت طی دو روز آینده مطرح کنند.