به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی باپاسداشت شهید ولی حاج قلی زاده دادستان شهید خوی گفت: مردمداری از ویژگی‌های برجسته آن شهید فقید بود و می‌تواند الگوی مناسبی برای کارکنان قوه قضاییه باشد.



در این جلسه آقای بهروز حسنی مسئول امور ایثارگران قوه قضاییه هم تکریم خانواده شهدا و پاسخ به مطالبات آنان را ضروری دانست.



شهید ولی حاج قلی زاده دادستان فقید خوی در ۲۸ مرداد دی ماه سال ۸۸ در مقابل منزل خود به دست منافقان کوردل به شهادت رسید.



اما در ادامه مسئول امور ایثارگران قوه قضاییه در نشست کارگروه حمایت قضایی و حقوقی ایثارگران از پیگیر‌ها برای رسیدگی به امور ایثارگران خبر داد.