تیم ملى پدل بانوان ایران در نخستین بازى خود در مرحله کروهى قهرمانی آسیا، سه بر صفر امارات را شکست داد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در بازى اول صحابه فرد و حنانه یعقوب زاده در رقابتى سخت با وجود اینکه ست اول را واگذار کرده بودند، توانستند با نتیجه ٢ - یک پیروز میدان باشند

در بازى دوم زهرا کهریزى وندا تقى پور٢ - صفر پیروز شدند و در بازی سوم سروناز کماسی و صبا نجفی در رقابتی منسجم ۲ - صفر پیروز شدند.

تیم بانوان پدل ایران در دومین بازى مرحله گروهی سه شنبه و ساعت ۱۱:۳۰به وقت تهران به مصاف عربستان می‌رود.