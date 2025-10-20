نود و سومین گردهمایی معاونان فرهنگی و روسای سازمان‌های فرهنگی جهاددانشگاهی کشور، به مدت دو روز و از صبح فردا سه شنبه ۲۹ مهر در قم آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، گردهمایی معاونان فرهنگی و روسای سازمان‌های فرهنگی جهاددانشگاهی و نهمین گردهمایی مدیران شعب سازمان دانشجویان کشور از فردا در قم آغاز به کار می‌کند.

در نوبت صبح این گردهمایی که در دانشگاه قم برگزار می‌شود، رئیس جهاددانشگاهی کشور به سخنرانی خواهد کرد.

سخنرانی مدیر حوزه‌های علمیه کشور، رئیس جامعه المصطفی (ص) العالمیه، تولیت مسجد مقدس جمکران، سرپرست جهاددانشگاهی قم و رئیس دانشگاه قم، از جمله برنامه‌های افتتاحیه این گردهمایی است.

امضای تفاهم نامه‌های همکاری میان جهاددانشگاهی و مسجد مقدس جمکران، مدیریت حوزه‌های علمیه کشور و جامعه المصطفی (ص) العالمیه از دیگر برنامه‌های نوبت صبح اولین روز این گردهمایی است.

پس از مراسم افتتاحیه نیز گردهمایی معاونین فرهنگی و مدیران فرهنگی جهاددانشگاهی کشور با محوریت تبیین ماموریت‌های اولویت دار این نهاد برگزار می‌شود.

نوبت عصر این گردهمایی نیز با حضور و سخنرانی معاونین فرهنگی وزارت بهداشت و وزارت علوم و همچنین معاون آموزش جهاددانشگاهی کشور و همچنین مدیران بخش‌ها و سازمان‌های جهاددانشگاهی همراه خواهد بود.

دومین روز گردهمایی نیز صبح چهارشنبه در دانشگاه قم با سخنرانی معاون فرهنگی جهاددانشگاهی کشور در دانشگاه قم آغاز می‌شود.

برگزاری کارگروه‌های تخصصی فرهنگی و جمع بندی و نقد و نظر برنامه‌ها و طرح‌ها و فرصت‌ها و چالش‌های فراروی توسعه فرهنگی جهاددانشگاهی از دیگر بخش‌های این برنامه می‌باشد.

ارایه تجربیات موفق فرهنگی کشور نیز از دیگر برنامه‌های این مراسم در روز دوم خواهد بود.