به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ با فرا رسیدن فصل صید ماهی، صیادان مهابادی دل به دریاچه سد این شهر زدند تا فعالیت شش ماهه خود را تا فروردین ماه سال آینده آغاز کنند.

رحیم درویشی، عضو شرکت تعاونی صید و صیادی شهرستان مهاباد گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۷۰ تن انواع ماهی از این دریاچه صید شود که بیشتر از سال گذشته خواهد بود.

در تعاونی صید و صیادی شهرستان مهاباد ۴۱ نفر به طور مستقیم و ۲۰۰ نفر نیز به صورت غیرمستقیم اشتغال دارند.

فصل صید ماهی از سد مهاباد از ابتدای مهر ماه آغاز می‌شود و تا ۲۰ فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.