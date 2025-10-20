به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، این محموله گندله آهن توسط یک شناور ۲۲۹ متری برای نخستین بار در اسکله ۳۲ درحال بارگیری است.

میانگین نرم بارگیری این شناور روزانه ۱۳ هزار تن را ثبت کرده که نویدبخش جهشی جدید در فعالیت‌های تجاری منطقه است.

مجتمع بندری شهید رجایی با بیش از چهار هزار و ۸۰۰ هکتار وسعت (محدوده عملیاتی و پس‌کرانه) و ظرفیت پذیرش سالانه بیش از ۸۸ میلیون تن کالا، تخلیه و بارگیری سالانه حدود ۱۰۰ میلیون تن کالا، صادرات و واردات بیش از ۵۵ درصد و۷۰ درصد ترانزیت بنادر کشور را برعهده دارد.

در حال حاضر ۱۸ باب انبار مسقف با ظرفیت بیش از ۳۵۰ هزار تن، شش پست اسکله ویژه کالای اساسی و همچنین تعداد سه پایانه نگه‌داری فرآورده‌های روغن خوراکی به ظرفیت ۳۷۰ هزار تن در بندر شهید رجایی فعال است.

همچنین تخلیه ۹۰ درصد بارگیری کالا‌های کانتینری کشور نیز در این مجتمع بندری انجام می‌شود.

بیشتربخوانید: افزایش ۴۵ درصدی جابجایی کالا در بنادر شهید باهنر و شرق هرمزگان

بندر شهید رجایی در ۲۳ کیلومتری غرب بندرعباس با اتصال به آب‌های بین‌المللی و کشور‌های حوزه خلیج‌فارس و دریای عمان به دروازه طلایی ورود به جهان معروف است.