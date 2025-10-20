پخش زنده
نخستین تلویزیون سه بعدی تبلیغاتی جنوب ایران در چهار راه پردیس بندرعباس راهاندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، شهردار بندرعباس گفت: این تلویزیون۵۰ متر مربعی با سرمایهگذاری ۶۵ میلیارد ریالی بخش خصوصی ساخته شده است.
مهدی نوبانی افزود: این تلویزیون با هدف نمایش تبلیغات شهری واطلاعرسانی فعالیتهای شهرداری در سطح شهر راهاندازی شده است.
وی گفت: با تبدیل تابلوهای تبلیغاتی معمولی به تلویزیونهای شهری، علاوه بر زیبایی بصری، مبلمان شهری نیز جلوهای تازه مییابد.
شهردار بندرعباس افزود: تا پایان سال با همکاری کانونهای تبلیغاتی، برنامههای متنوعی در حوزه تلویزیون سهبعدی اجرا خواهد شد.