به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، شهردار بندرعباس گفت: این تلویزیون۵۰ متر مربعی با سرمایه‌گذاری ۶۵ میلیارد ریالی بخش خصوصی ساخته شده است.

مهدی نوبانی افزود: این تلویزیون با هدف نمایش تبلیغات شهری واطلاع‌رسانی فعالیت‌های شهرداری در سطح شهر راه‌اندازی شده است.

وی گفت: با تبدیل تابلو‌های تبلیغاتی معمولی به تلویزیون‌های شهری، علاوه بر زیبایی بصری، مبلمان شهری نیز جلوه‌ای تازه می‌یابد.

شهردار بندرعباس افزود: تا پایان سال با همکاری کانون‌های تبلیغاتی، برنامه‌های متنوعی در حوزه تلویزیون سه‌بعدی اجرا خواهد شد.