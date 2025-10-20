تیم فوتبال نوجوانان ایران در دومین بازی دوستانه خود مقابل قهرمان کافا ۲۰۲۵ به برتری رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم فوتبال نوجوانان ایران امروز (دوشنبه) دومین بازی دوستانه خود را مقابل قرقیزستان در ورزشگاه دولن اومورزاکوف برگزار کرد.

شاگردان ارمغان احمدی که در نخستین بازی با نتیجه چهار به صفر به برتری رسیدند، در مسابقه امروز هم با نمایشی کاملا برتر نسبت به حریف خود، با همین نتیجه میزبان که قهرمانی کافا در رده سنی زیر ۱۷ سال در سال ۲۰۲۵ را در اختیار دارد، مغلوب کردند تا در ۲ بازی ۸ گل زده و ۲ کلین شیت را ثبت کنند.

بردیا دری، پویا اسمی (۲۶_ محمد بی‌نیاز)، محمد علی رهنما (۷۲_ سام گلگون)، امیرمحمد افراسیابی (۵۷_ امیرحسین طایفه)، ماهان افروزیانی (۷۲_ امیرمحمدزارعی)، علی اصغرزاده (۴۶_ عباس رفیع)، طا‌ها کاویانی (۶۶_ یاسان جعفری)، جعفر اسدی (۶۶_ طا‌ها محمدی)، پویا جعفری (۶۶_ امیرحسین حاج علی اکبری)، امیر رضا ولی پور (۶۶_ محمد قاسمی) و ماهان بهشتی (۷۲_ امیرعلی خادمی) در این مسابقه برای تیم ایران به زمین رفتند.