اولین کنگره کشوری «عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت» به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دبیر علمی کنگره گفت: این رویداد علمی با هدف بررسی نقش عوامل اجتماعی در سلامت فرد و جامعه، فرصتی ارزشمند برای تبادل یافتههای پژوهشی، تحلیل سیاستهای کلان و ارائه راهکارهای کاهش نابرابریهای بهداشتی فراهم میآورد.
دکتر سید سعید مظلومی افزود: با توجه به شواهد موجود، عواملی مانند آموزش و سواد سلامت، اشتغال و درآمد، سبک زندگی و محیط زیست و حمایت اجتماعی، نقش کلیدی در تعیین سلامت دارند.
وی ادامه داد: از اینرو، از تمامی پژوهشگران، متخصصان و فعالان حوزه سلامت دعوت میشود تا با مشارکت فعال خود در این رویداد، در مسیر تحقق عدالت در سلامت و ارتقای سلامت جامعه سهیم باشند.
گفتنی است اولین کنگره کشوری عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، روزهای ۲۹ و ۳۰ دی ماه در یزد برگزار میشود.