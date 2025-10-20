تیم نفت و گاز زاگرس جنوبی جهرم در هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور، رعد پدافند اصفهان را با نتیجه ۸۹ بر ۷۰ شکست داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تیم نفت و گاز زاگرس جنوبی جهرم در هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور، ساعت از ساعت ۱۵ امروز میزبان رعد پدافند اصفهان بود که در پایان مهمان خود را با نتیجه ۸۹ بر ۷۰ شکست داد.

زاکرس جنوبی با دو پیروزی متوالی پا به این مسابقه گذاشت و با بهره‌گیری از امتیاز میزبانی، سومین برد خود را ثبت کرد.

لیگ برتر بسکتبال ایران با حضور ۱۲ تیم در حال برگزاری است.