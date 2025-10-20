تیم ملی گلبال مردان ایران در دیدار نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا-پاسفیک، مقابل تایلند با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شد و ضمن فینالیست شدن سهمیه مسابقات جهانی را نیز کسب کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این دیدار در زمان قانونی با تساوی ۲ بر ۲ خاتمه یافته بود و نعمت سرافراز در وقت اضافی با گل طلایی تیم ایران پیروز میدان کرد.

تیم ملی کشورمان فردا و در دیدار پایانی مقابل برنده دیدار استرالیا و چین به میدان می‌رود.

رقابت‌های گلبال قهرمانی آسیا_ پاسیفیک تا ۲۹ مهر ماه به میزبانی اسلام آباد در پاکستان برپاست.