تیم ملی گلبال مردان ایران در دیدار نیمه نهایی رقابتهای قهرمانی آسیا-پاسفیک، مقابل تایلند با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شد و ضمن فینالیست شدن سهمیه مسابقات جهانی را نیز کسب کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این دیدار در زمان قانونی با تساوی ۲ بر ۲ خاتمه یافته بود و نعمت سرافراز در وقت اضافی با گل طلایی تیم ایران پیروز میدان کرد.
تیم ملی کشورمان فردا و در دیدار پایانی مقابل برنده دیدار استرالیا و چین به میدان میرود.
رقابتهای گلبال قهرمانی آسیا_ پاسیفیک تا ۲۹ مهر ماه به میزبانی اسلام آباد در پاکستان برپاست.