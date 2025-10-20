به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سعید اوحدی در این پیام گفت: صلابت و شکیبایی مادران شهدای معزز که فرزندان خویش را در راه رضای پروردگار و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی، نثار کردند در وصف نمی‌گنجد و کلمات قادر به ستودن صبر جمیل این بانوان والامقام نیست.

وی افزود: درگذشت بانوی ماجده و مومنه «حاجیه خانم جهان جلیلی» مادرگرامی شهیدان معزز «قمر و محمد جلیلی گوری» و همسر شهید گرانقدر «علی جلیلی گوری» را به شما خانواده محترم تسلیت عرض می‌نمایم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور ادامه داد: از منظر ادب و ارادت بر ساحت ایمان و مقام صبرشان ادای احترام نموده و از درگاه پروردگار متعال علو مرتبه ربانی برای آن مرحومه مغفوره و بردباری برای بازماندگان مسألت دارم. امید آن که به فضل الهی و در جوار شهیدان قرین رحمت ربوبی گردند.