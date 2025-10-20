همزمان با برگزاری هفته فرهنگی اراک، پویش گسترده‌ای با عنوان «من اراک را دوست دارم چون…» در سطح شهر اراک به اجرا درآمده است. هدف اصلی این طرح فرهنگی، تقویت حس تعلق شهروندی و یادآوری هویت غنی شهر اراک برای ساکنان آن است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با برگزاری هفته فرهنگی اراک، پویش گسترده‌ای با عنوان «من اراک را دوست دارم چون…» در سطح شهر اراک به اجرا درآمده است. هدف اصلی این طرح فرهنگی، تقویت حس تعلق شهروندی و یادآوری هویت غنی شهر اراک برای ساکنان آن است. بنرهای متعددی با این عنوان در نقاط مختلف شهر نصب شده و بستری فراهم آورده تا شهروندان دلایل علاقه و افتخار خود به زادگاهشان را با عموم به اشتراک بگذارند. این پویش توانسته است شور و نشاط مضاعفی به فضای فرهنگی شهر ببخشد و زمینه‌ساز تعمیق ارتباط عاطفی میان مردم و شهرشان شود.

این پویش فرصتی بی‌نظیر برای گفتگو و بازخوانی زیبایی‌ها، تاریخ و دستاوردهای شهر اراک ایجاد کرده است. مشارکت گسترده و پرشور شهروندان در این کمپین، نشان‌دهنده عمق پیوند عاطفی و هویتی آنان با اراک است. مشارکت فعالانه مردم در این کمپین نه تنها یادآور ارزش‌های مشترک شهری است، بلکه بیانگر این حقیقت است که اراک برای بسیاری از اهالی‌اش، صرفاً یک موقعیت جغرافیایی نیست، بلکه نمادی از هویت، خاطرات و بنیان زندگی آن‌ها محسوب می‌شود. این حرکت فرهنگی، محور اصلی فعالیت‌های هفته فرهنگی اراک در سال جاری بوده است.

در پایان، هفته فرهنگی اراک با محوریت پویش «من اراک را دوست دارم چون…» نه تنها یک رویداد موقت، بلکه بستری برای گفتگوی پایدار میان شهر و شهروندانش فراهم می آورد و گامی مهم در جهت تبدیل شهروندان به فعال‌ترین مدافعان هویت شهری است.