دمای استان طی ۲۴ ساعت پیش رو یک تا ۲ درجه افزایش می یابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان رئیس مرکز پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: تا اواخر هفته جوی پایدار در سطح استان حاکم خواهد بود و آسمانی صاف در برخی ساعات غبار محلی و گاهی وزش باد پیش بینی میشود.
لیلا امینی افزود: در مناطق مرکزی، شرقی و شمالی گاهی غبار محلی دور از انتظار نیست.
وی اضافه کرد: خور وبیابانک با بیشینه دمای ۳۴ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با دمای صفر درجه به ترتیب گرمترین و خنکترین مناطق استان طی این مدت خواهند بود.