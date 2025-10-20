پخش زنده
امروز: -
با هدف بهبود زیرساختهای ارتباطی و رفع مشکلات تردد در مناطق کوهستانی، عملیات احداث راه دسترسی به روستاهای صعبالعبور احمدغریب و بابکرآباد از توابع بخش لاجان شهرستان پیرانشهر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛با هدف بهبود زیرساختهای ارتباطی و رفع مشکلات تردد در مناطق کوهستانی، عملیات احداث راه دسترسی به روستاهای صعبالعبور احمدغریب و بابکرآباد از توابع بخش لاجان شهرستان پیرانشهر آغاز شد.
این پروژه با پیگیریهای مستمر خسروپور" فرماندار پیرانشهر و نماینده مردم شهرستان با تامین اعتبار؛ وارد مرحله اجرایی شده و عملیات خاکبرداری و زیرسازی مسیر در دستور کار قرار گرفته است.
دو روستای صعبالعبور و کوهستانی احمدغریب و بابکآباد از توابع بخش لاجان حدود ۵۰ کیلومتر با مرکز شهرستان فاصله دارند و به دلیل شرایط جغرافیایی، همواره با مشکلات ارتباطی مواجه بودهاند.