در ۶ ماه ابتدای امسال
رفع تصرف ۱۲۷ هکتار حریم و بستر رودخانهها در خراسان رضوی
۱۲۷ هکتار از حریم و بستر رودخانهها و مسیلها در خراسان رضوی در ۶ ماه ابتدای امسال رفع تصرف شد.
مدیر مهندسی رودخانهها و سواحل آب منطقهای خراسان رضوی گفت: در شش ماه اول امسال ۸۰ کیلومتر از مسیر رودخانهها و مسیلها نیز لایروبی شده است.
محمدرضا صادقیفرد افزود: در این مدت شناسایی تخلفات، صدور اخطاریه و احکام قضایی برای ۷۴ هکتار از بستر رودخانهها نیز انجام شده است.
نصب کنتور هوشمند بر روی ۷۵ حلقه چاه در شهرستان مشهد
مدیر امور منابع آب مشهد نیز گفت: ۷۵ حلقه چاه در شهرستانهای تحت پوشش امور منابع آب مشهد به کنتور هوشمند مجهز شده است.
امیرحسین حبشیزاده، افزود: تجهیز این چاه ها با هدف مدیریت هوشمند و دقیق منابع آبی و جلوگیری از اضافه برداشت چاههای آب مجاز، از ابتدای سال جاری تاکنون، صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: این اقدام در راستای پایش و بررسی دقیق وضعیت چاههای مجاز در محدوده تحت پوشش این امور شامل مشهد، چناران، گلبهار، فریمان و طرقبه - شاندیز صورت گرفته است.