در پنجمین نمایشگاه خوشنویسیِ باغ نظر، آیین نکوداشتِ استاد غلامحسین منتصری از پیشکسوتان و بنیانگذارانِ آموزشِ خوشنویسی، در رفسنجان برگزار شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،این نمایشگاه شامل ۳۴ اثر منتخب از دانش آموختگان دوره فوقممتاز نگارستان منتصری است که بهطور ویژه به خط نستعلیق اختصاص دارد.
در حاشیه این آیین که با نکوداشت مقام علمی، هنری و اخلاقی استاد منتصری همراه بود، تعدادی از شاگردان قدیمی و چهرههای فرهنگی، از دههها تلاش بیوقفه این استاد در آموزش و گسترش فرهنگ خوشنویسی ایران تجلیل کردند.
حاجیرضایی، از شاگردان قدیمی استاد، در این نکوداشت گفت:استاد منتصری نزدیک به پنجاه سال است که همچون شمعی فروزان، چراغ هنر را در دل هنرجویان خود روشن کرده و هزاران نفر از تربیتیافتگان او امروز به درجه استادی رسیدهاند.
استاد منتصری گفت از سال ۱۳۵۶ که آموزش خوشنویسی را در رفسنجان آغاز کردیم تا امروز بیش از شانزده هزار هنرجو در مقاطع مختلف از مقدماتی تا فوق ممتاز، در این مجموعه آموزش دیدهاند و خوشنویسی فراتر از مدرک است؛ باید عاشق بود تا خط به کمال برسد.
او افزود: این دوره از نمایشگاه به نستعلیق اختصاص دارد و در آینده نمایشگاههایی در خطوط ثلث، نسخ و شکسته نیز برگزار خواهد شد.
نمایشگاه خوشنویسی (باغ نظر) تا پایان هفته در نگارستان منتصری برپاست و میزبان علاقهمندان به هنر اصیل ایرانی خواهد بود.