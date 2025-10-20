پخش زنده
حضور فعال ایران در اجلاس بینالمللی «پسماند صفر» و دیدار رئیس سازمان محیطزیست با مقامات چند کشور، گامی مؤثر در گسترش همکاریهای زیستمحیطی و طرح دیدگاههای ایران در عرصه جهانی بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در حاشیه اجلاس بینالمللی «پسماند صفر» در استانبول، با وزیر محیطزیست و منابع طبیعی جمهوری آذربایجان، وزیر محیطزیست ازبکستان و وزیر شهرسازی و جوامع محلی مالزی دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدارها، موضوعاتی چون کاهش سطح آب دریای خزر، حفاظت از گونههای در معرض خطر مانند فوک خزری، تبادل تجربیات علمی و دانشگاهی و توسعه همکاریهای محیطزیستی در حوزه ساختمانهای سبز و مدیریت پسماند مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس سازمان همچنین در اجلاس وزرای محیطزیست با محور «کاهش تولید پسماند در صنایع و سبک زندگی» سخنرانی کرد و ضمن ارائه دیدگاههای ایران، به تأثیرات زیستمحیطی تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان و جنایات این رژیم در نوار غزه اشاره نمود؛ سخنانی که با توجه ویژه و بازتاب مثبت حاضران همراه شد.
وی در حاشیه اجلاس نیز با شبکه ملی ترکیه (TRT) گفتوگویی انجام داد که بازتاب گستردهای در رسانههای منطقهای داشت.
خورسند، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، در پایان این سفر گفت:این سفر با برگزاری نشستهای متعدد دو و چندجانبه، حضور فعال در اجلاس بینالمللی و گفتوگوهای تخصصی با همتایان کشورهای مختلف، از پربارترین مأموریتهای بینالمللی سازمان ارزیابی میشود.
طرح «پسماند صفر» یکی از ابتکارات کشور ترکیه است که به ابتکار بانوی اول این کشور، خانم امینه اردوغان و با همکاری وزارت شهرسازی و محیطزیست ترکیه اجرا میشود و در دبیرخانه سازمان ملل نیز به ثبت رسیده است.
اجلاس امسال با حضور ۱۹ وزیر و مقام ارشد محیطزیست از کشورهای مختلف و نمایندگان سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان همکاری اسلامی و ارکان سازمان ملل متحد در استانبول برگزار شد.