حمایتها و تسهیلات ویژه برای مادران شاغل بویژه برای مادران دارای فرزند پیش دبستانی و دبستانی تدوین شده و در مرحله تأیید و ابلاغ است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در جمع بانوان نخبه، تأثیر گذار و فعال در تشکلها و سازمانهای مردم نهاد استان اصفهان در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در اصفهان گفت:با تدوین آییننامهای جدید، ساعتهای کاری مادران شاغل، انعطافپذیر تعیین میشود تا آنها بدون دغدغه بتوانند بر اساس شرایط خود و به دلخواه، شیفت کاری صبح یا بعدازظهر را انتخاب کنند.
زهرا بهروز آذر افزود: همچنین در نظر داریم مادرانی که مسئولیت مراقبت از سالمندان یا افراد بیمار در خانواده را دارند نیز از این تسهیلات بهرهمند شوند. این موضوع شامل مرخصیهای ساعتی، ورود با تأخیر به محل کار و حمایتهای دیگر است که در حال بررسی نهایی است و به زودی بهصورت رسمی ابلاغ خواهد شد.
وی با اشاره به نقش تأثیرگذار بانوان شاغل در عرصههای مختلف در جامعه در کنار نقش مادری و همسری افزود: تحکیم خانواده و ارتقای سطح کیفی زندگی خانوادگی از اولویت برنامه ماست که مطابق با تکلیفهای آمده در قانون اساسی، در همه برنامهریزیهای دولت لحاظ میشود.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در بخش دیگر از گفت و گوی خود با تأکید بر اهمیت دسترسی همه کودکان ایرانی به فرصتهای آموزشی گفت: یکی از دغدغههای مهم ما این است که همه فرزندان ایران بتوانند از ظرفیتهای آموزشی کشور بهرهمند شوند و حق تحصیل برای تمامی کودکان، بدون هیچگونه تبعیضی، تضمین شود.
وی با اشاره به موضوع بازماندگی از تحصیل کودکانی که فاقد اوراق هویتی هستند اضافه کرد: با هماهنگی وزیر آموزش و پرورش و صدور بخشنامهای، مدارس موظف شدند کودکان فاقد اوراق هویتی را ثبتنام کنند.
بهروز اذر همچنین در سوال خبرنگار ما درخصوص حمایتهای مالی از زنان سرپرست خانوار با بیان اینکه یکی از موانع اصلی توسعه کارآفرینی زنان، به ویژه زنان سرپرست خانوار، دسترسی محدود آنها به منابع مالی و مشکلات مربوط به ضمانتنامههای بانکی است.گفت: در معاونت امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری از این بانوان حمایت ویژه میشود.
وی افزود: اگر زن سرپرست خانواری که در دهکهای درآمدی یک تا پنج قرار دارد، برای دریافت وام اشتغال به بانک مراجعه کند و نتواند ضمانت لازم را تأمین کند، کافی است با معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری تماس بگیرد تا با حمایت ما بتواند تسهیلات گرفته و کسب و کاری راه اندازی کند، چون هدفمات توانمندسازی زنان، حفظ کرامت مادری و ارتقای کیفیت زندگی خانوادگی در کنار ایجاد فرصتهای برابر در جامعه است.