به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛شهرستان خوی، در مسیر بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید برق پاک، گام‌های مهمی برداشته است. نصب پنل‌های خورشیدی در چند واحد صنعتی این شهرستان، نشان‌دهنده توجه به توسعه پایدار و خودکفایی صنایع در تأمین برق است.

خیرخواه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما گفت:«با وجود تولید مازاد برق در استان، سهمیه اختصاصی صنایع هنوز پاسخگوی نیاز کامل نیست. به همین دلیل، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با مشارکت بخش خصوصی و خود واحد‌های صنعتی در دستور کار قرار گرفته است.»

در واحد‌های صنعتی خوی، بیش از ۷۰ درصد عملیات نصب پنل‌های خورشیدی تکمیل شده و مراحل پایانی برای اتصال به شبکه برق سراسری در حال اجرا است. این پروژه‌ها نشان‌دهنده حضور فعال بخش خصوصی در مسیر تحقق اهداف انرژی پاک و پایداری صنعت منطقه است.

رئیس کارخانجات نساجی خوی نیز با اشاره به اهمیت این پروژه‌ها اظهار داشت:«در کارخانه نساجی خوی، بخش عمده نصب پنل‌ها تکمیل شده و با اتصال به شبکه در آینده نزدیک، بخش زیادی از برق مصرفی مجموعه از انرژی خورشیدی تأمین خواهد شد. این اقدام، علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، پایداری تولید را نیز در فصول پربار مصرف تضمین می‌کند.»

غلامحسین آزاد، فرماندار ویژه شهرستان خوی اعلام کرد:«سه نیروگاه خورشیدی توسط بخش خصوصی در شهرستان خوی در حال احداث است. میزان سرمایه‌گذاری کل این سه نیروگاه بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال و ظرفیت تولید مجموع آنها ۵۰۰ مگاوات خواهد بود.

یکی از مهم‌ترین این طرح‌ها، نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی شرکت سیمان آذرآبادگان خوی است که با سرمایه‌گذاری ۴۶۰۰ میلیارد ریالی و نصب در زمینی به مساحت ۱۵ هکتار در حال اجراست. تمامی تجهیزات این نیروگاه از برند‌های بین‌المللی و پنل‌های بایفشیال برای افزایش راندمان خریداری شده‌اند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، این نیروگاه تا اواخر سال ۱۴۰۴ به شبکه برق متصل خواهد شد و سالانه ۲۱ هزار مگاوات‌ساعت برق تولید و به شبکه تزریق خواهد کرد. این پروژه برای ۲۶ نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد کرد.»

با تکمیل و اتصال نیروگاه‌های خورشیدی در خوی، این شهرستان به یکی از قطب‌های تولید برق پاک در شمال‌غرب کشور تبدیل خواهد شد و حرکت به سوی صنعتی پایدار و خودکفا با استفاده از انرژی خورشیدی ادامه دارد.