به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، ارسلان کاظمی بازیکن تیم ملی بسکتبال با اشاره به تصمیم فدراسیون جهانی بسکتبال برای لغو امتیاز میزبانی ایران از عراق در پنجره نخست انتخابی جام جهانی و برگزاری آن در کشور ثالث، خواستار پیگیری برای تغییر آن شد.

وی گفت: خیلی این موضوع برایم جای سوال دارد، فدراسیون چندبار هم مکاتبه داشته است، نمی‌دانم چرا این تصمیم گرفته شده است وقتی در ایران شرایط امن و لازم برای برگزاری مسابقات وجود دارد.

کاظمی ادامه داد: سه سال پیش ما به سوریه رفتیم درحالیکه هفته قبل از آن، دمشق را بمباران کرده بودند و اصلا پروازی نبود با این حال ما را به زور بردند، یادم می‌آید نصف اعضای تیم اصلا راضی به آن سفر نبودند و خانواده‌های شان گریه می‌کردند.

این ملی پوش بسکتبال تاکید کرد: اینکه در این شرایط میزبانی را از ما گرفتند، معنا و مفهومی ندارد، از عراق هم گرفته‌اند، اما من به آن کاری ندارم. در کشور ما سه ماه است که هیچ خبری نیست، هر چه بود تمام شده است.

وی تاکید کرد: میزبانی فرصت خوبی است که دوستداران بسکتبال بیایند، از این تصمیم واقعا تعجب کردم به خصوص که اصلا خبری نیست و پرواز‌ها هم مشکلی ندارد، جالب که رقابت‌های سوپرلیگ در ایران برگزار می‌شود و فقط برای تیم ملی این تصمیم گرفته شده است، امیدوارم فدراسیون مکاتباتش را دنبال کند.

کاظمی که با استقلال در لیگ بسکتبال شرکت می‌کند، همچنین در مورد صحبت‌های مطرح در مورد سرمایه گذاری کلان در این تیم و انعقاد قرارداد‌های سنگین بازیکنانش گفت: از قرارداد باریکنان خبر ندارم، اما می‌دانم کل بودجه بسکتبال استقلال کمتر از نصف قرارداد یکی از بازیکنان فوتبال است که در لیگ شاغل است. در این حد در جریان هستم و اینکه قرارداد بازیکنان خارجی که در تیم ما هستند خیلی بیشتر از داخلی‌ها لست.

وی که که بعد از اتمام دیدار استقلال برابر مهگل در هفته چهارم لیگ برتر صحبت می‌کرد، همچنین گفت: تیم فوق العاده جوانی داریم، برخی بازیکنان مان سال دوم یا سوم حضور در لیگ برتر را سپری می‌کنند، امیدوارم هفته به هفته کسب تجربه کنند.

ملی پوش تیم بسکتبال استقلال تصریح کرد: مسیر سختی در پیش داریم، البته سه بازی اول خیلی سخت بود که با برد پشت سر گذاشتیم. در آمل و آبادان که تماشاگران زیادی دارند، بردیم. فعلا با خیال راحتتر جلو می‌رویم، اما مهم است که بازی به بازی چطور پیش برویم و چه جایگاهی در مرحله گروهی برای پلی اف کسب کنیم.