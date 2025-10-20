رویداد رسانه‌ای «خراسان‌جان» که به ابتکار صدا و سیما طراحی شده است، به زودی در خواف اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،قائم‌مقام محتوایی صداوسیمای خراسان رضوی در سفر به شهرستان خواف گفت: هدف از این رویداد، شناسایی ظرفیت‌ها و استعداد‌های رسانه‌ای شهرستان‌ها و فراهم‌سازی زمینه حضور فعال تولیدکنندگان محلی در این عرصه است.

جمال یزدانی افزود: در این مرحله از برنامه، تیم اجرایی با حضور در شهرستان خواف، ضمن دیدار با فعالان رسانه‌ای، دستگاه‌های حاکمیتی و گروه‌های مردمی، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این شهرستان در حوزه رسانه را بررسی و ارزیابی کرد.

وی گفت: با همت و همراهی فعالان رسانه‌ای شهرستان خواف، انتظار می‌رود در یکی از هفته‌های پیش‌رو، شاهد حضور پررنگ این شهرستان در رویداد رسانه‌ای «خراسان‌جان» و نمایش استعداد‌ها و تولیدات بومی آن در سطح استان باشیم.

همچنین قائم‌مقام محتوایی صداوسیمای خراسان رضوی در سفر به این شهرستان با مولوی مطهری مدیر حوزه علمیه احناف خواف و حجت الاسلام مظاهری امام جمعه شهرستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.