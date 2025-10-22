پخش زنده
امروز: -
ورود گردشگر داخلی و خارجی به استان اصفهان هفت درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: هم اکنون با وجود بازگشایی مدارس و دانشگاهها، ضریب اشغال هتلها در این استان بیش از ۹۰ درصد و حدود ۸۳ هزار نفر، هر شب در مراکز رسمی اقامت دارند.
امیر کرم زاده افزود: در اصفهان ۱۲۰ هتل و هتل آپارتمان داریم و تا ماههای های آینده سه هتل پنج ستاره به این تعداد اضافه میشود.
وی اضافه کرد: اصفهان جزء سه استان برتر کشور در جذب گردشگران داخلی و خارجی و به عنوان استانی چهارفصل است.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: علاوه بر اصفهان در فصل گرما، شهرستانهای سمیرم، فریدونشهر، فریدن، خوانسار و گلپایگان و در فصل سرما، شهرستانهای کویری همچون کاشان، خورو بیابانک، نایین و اردستان میزبان گردشگران است.
کرم زاده با بیان اینکه استان اصفهان جایگاه نخست کشور را در جذب سرمایه گذاری حوزه گردشگری داردافزود: ۷۰ هزار میلیارد تومان طرح گردشگری در این استان در حال اجراست و برای تسریع، حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع دولتی از صندوق توسعه ملی، تسهیلات تا پایان سال به سرمایه گذاران در حال پرداخت است.
استان اصفهان با بیش از ۲۲ هزار اثر تاریخی (هزار و ۸۸۰ اثر ملی و ۱۵ اثر ثبت جهانی) و هزاران جاذبههای مختلف طبیعی، مذهبی و فرهنگی میزبان گردشگران داخلی و خارجی است.