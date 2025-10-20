خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام در سال گذشته حدود ۱۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی به کشت کلزا اختصاص داشت، اما این رقم در سال جاری به ۲۵۰ هکتار رسیده است. به گزارش؛ «قربانی» مدیر جهاد کشاورزی چرداول اظهار داشت:

وی در ادامه افزود: کشاورزان در فصل برداشت، بیش از ۶۰۰ تن دانه روغنی کلزا از مزارع خود برداشت خواهند کرد.

مدیر جهاد کشاورزی چرداول همچنین تأکید کرد: بذر کلزا، کود و مواد مغذی مانند سولفات و اوره برای کشاورزان تأمین شده است.

«نجفیان» کارشناس تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی، نیز گفت: در شهرستان چرداول چندین رقم کلزا بسته به شرایط آب و هوایی کشت می‌شود که شامل ارقام ناتالی، هایولا و پیشرو است.

وی اعلام کرد: بیشترین بهره‌برداران کلزا در بخش زاگرس چرداول، تعداد ۳۰ کشاورز هستند که به صورت تخصصی در زمینه کشت این محصول فعالیت می‌کنند.