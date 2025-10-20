افزایش سطح کشت دانه روغنی کلزا در چرداول
مدیر جهاد کشاورزی چرداول گفت: سطح کشت دانه روغنی کلزا در این شهرستان امسال افزایش چشمگیری داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «قربانی» مدیر جهاد کشاورزی چرداول اظهار داشت: در سال گذشته حدود ۱۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی به کشت کلزا اختصاص داشت، اما این رقم در سال جاری به ۲۵۰ هکتار رسیده است.
وی در ادامه افزود: کشاورزان در فصل برداشت، بیش از ۶۰۰ تن دانه روغنی کلزا از مزارع خود برداشت خواهند کرد.
مدیر جهاد کشاورزی چرداول همچنین تأکید کرد: بذر کلزا، کود و مواد مغذی مانند سولفات و اوره برای کشاورزان تأمین شده است.
«نجفیان» کارشناس تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی، نیز گفت: در شهرستان چرداول چندین رقم کلزا بسته به شرایط آب و هوایی کشت میشود که شامل ارقام ناتالی، هایولا و پیشرو است.
وی اعلام کرد: بیشترین بهرهبرداران کلزا در بخش زاگرس چرداول، تعداد ۳۰ کشاورز هستند که به صورت تخصصی در زمینه کشت این محصول فعالیت میکنند.