پخش زنده
امروز: -
یکی از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس گفت:مدارس شهرستان ارومیه به تجهیزات و امکانات جدید مجهز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛خانم شهین جهانگیری یکی از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس گفت: با احصاء کاستیها در برخی مدارس شهرستان ارومیه و باهماهنگی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، تجهیزات تهیه شده در بین مدارس نواحی یک و دو شهر ارومیه و بخشهای سیلوانا، انزل، نازلو و صومای برادوست توزیع شد.
خانم جهانگیری افزود: برای تهیه این تجهیزات ۱۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.