«دانشنامه مؤلفان مهدوی» با هدف احیای تراث به زبان روز برای نسل جدید مخاطبان حوزه فرهنگ مهدوی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کتاب «دانشنامه مؤلفان مهدوی» نتیجه ۳ سال تلاش مستمر واحد پژوهش مؤسسه فرهنگی هنری موعود عصر (عج) در شرح حال زندگی و تألیفات مؤلفان حوزه فرهنگ مهدوی پنج قرن پس از بعثت با هدف احیای تراث به زبان روز در اختیار علاقهمندان به مهدویت قرار گرفت.
در طلیعه این دانشنامه، مقدمهای در ۴۲ صفحه ارائه شده است که به تعاریف مفاهیم ولایت و نبوت میپردازد. سپس بهطور خلاصه ماجرای انتقال روایات و احادیث از دوران بعثت پیامبر تا زمان غیبت حضرت ولیعصر (عج) بررسی میشود و بهصورت مختصر، انواع ادعیه و روایات حضرات معصومین (ع) یا سخنان منتسب به آنها دستهبندی میشود تا خواننده بتواند شرایط اجتماعی و سیاسی هر دوران را بهتر درک کند.
به جز مقدمه، محتوای این کتاب شامل شرح حال، جایگاه، اوضاع اجتماعی و سیاسی و چکیده آثار ۱۱۲ نفر از مؤلفان حوزه مهدویت در قرون نخستین تا پنجم هجری قمری است. علاوه بر این، نویسندگان و پژوهشگران اثر برای بینیاز کردن دانشجویان، طلاب و سایر علاقهمندان، بخشی را با عنوان «اصطلاحنامه» در پایان کتاب گنجاندهاند.
اطلاعات مربوط به مؤلفان مهدویت در قرون اول تا پنجم هجری قمری حدود ۳۱۱ صفحه از این کتاب را شامل میشود و ۱۳۹ صفحه دیگر به بخش «فرهنگ اصطلاحات» اختصاص دارد که یکی از جذابترین بخشهای کتاب به شمار میرود؛ زیرا بسیاری از اصطلاحات معروف را که معنای آنها برای عموم ناشناخته است، بهطور مختصر و واضح توضیح میدهد.
این اثر تالی اقدامات پیشین مؤسسه موعود در عرصه دایرهالمعارفنویسی است، دانشنامه موعود آخرالزمان اثری است که پوشش دهنده تمامی ماخذ و منابعی است که تا سال ۱۳۸۶ هجری شمسی درباره امام عصر (عج) به رشته تحریر درآمده است. در ادامه پژوهشها و تألیفات مؤسسه فرهنگی هنری موعود عصر (عج)، به منظور انتظام و ساماندهی آثار سلسله نویسندگان و مؤلفان روایات مهدوی، بر آن شد تا دانشنامهای سترگ از مؤلفان آثار مهدوی، راویان حدیث، شاعران مهدوی را در قالب دانشنامه فرهنگ مهدوی تهیه و تدوین نماید.
این اثر زیرنظر اسماعیل شفیعی سروستانی، پژوهشگر مطالعات فرهنگی و مهدویت و با مشاوره حجتالاسلام حسن طارمی، معاون علمی دانشنامهنویسی جهان اسلام و حجتالاسلام کاظم طباطبایی، رئیس دانشکده علوم حدیث قم تدوین شده است.
پیش از تدوین این متن، خلأ بزرگی در صورتبندی مؤلفان و صاحبان اثر مهدوی وجود داشت؛ فقدان مجموعهای محکم و در عین حال سادهفهم برای شناخت مؤلفان منابع احادیث مهدویت امری بود که موعود را به نگارش این کتاب واداشت.
همچنین، هم اکنون جلد اول دانشنامه مؤلفان مهدوی برای علاقهمندان به حوزه فرهنگ مهدوی در دسترس است و دانشنامه راویان مهدوی به زودی در سال جاری رونمایی خواهد شد.