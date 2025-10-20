به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ویژه شهرستان مهاباد گفت: به منظور هماهنگی بیشتر و انجام فرایند قانونی این انتخابات، جلسه‌ای با حضور نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد مهاباد تشکیل شد.

صلاح کردستانی، با بیان اینکه انتخابات سازمان‌های مردم نهاد ۲۴ آذر برگزار می‌شود، افزود: آن دسته از افرادی که قصد کاندیداتوری دارند باید تا سی‌ام مهر مدارک و مستندات خود را تحویل مسئول سمن‌های فرمانداری مهاباد دهند.

کردستانی اضافه کرد: پس از انجام فرایند استعلام نامزد‌ها از دستگاه‌های نظارتی، ۲۲ آذر صلاحیت کاندیدا‌ها مشخص و ۲۴ آذر، انتخابات سمن‌ها در فرمانداری برگزار خواهد شد.