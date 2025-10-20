پخش زنده
سیام مهر، آخرین مهلت ارائه مدارک و ثبت نام نامزدهای انتخابات سازمانهای مردم نهاد در مهاباد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ویژه شهرستان مهاباد گفت: به منظور هماهنگی بیشتر و انجام فرایند قانونی این انتخابات، جلسهای با حضور نمایندگان سازمانهای مردم نهاد مهاباد تشکیل شد.
صلاح کردستانی، با بیان اینکه انتخابات سازمانهای مردم نهاد ۲۴ آذر برگزار میشود، افزود: آن دسته از افرادی که قصد کاندیداتوری دارند باید تا سیام مهر مدارک و مستندات خود را تحویل مسئول سمنهای فرمانداری مهاباد دهند.
کردستانی اضافه کرد: پس از انجام فرایند استعلام نامزدها از دستگاههای نظارتی، ۲۲ آذر صلاحیت کاندیداها مشخص و ۲۴ آذر، انتخابات سمنها در فرمانداری برگزار خواهد شد.