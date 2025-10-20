در بسته صدای مردم این هفته، به مشکلات زیرساختی شهرک دانش، آشفتگی بازار قیمت‌ها، گرفتاری ترافیکی خیابان‌های بابایی و سلیمانی و وضعیت نامناسب جاده بوئین زهرا پرداخته شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، بر اساس تماس مردمی با سامانه ۱۶۲ و بررسی‌های میدانی خبرنگار، ساکنان شهرک دانش از کمبود جدی زیرساخت‌ها و امکانات رفاهی در این منطقه گلایه دارند. این مشکلات، کیفیت زندگی روزمره شهروندان را تحت تأثیر قرار داده و نیاز به ورود فوری مسئولین شهری برای رفع نواقص اساسی را دوچندان کرده است.

بی‌ضابطگی در بازار و قیمت‌گذاری سرکش

یکی از گلایه‌های دیگر مطرح شده توسط شهروندان، نبود نظارت مؤثر بر قیمت‌ها است. برخی فروشندگان، بدون توجه به ضوابط و نرخ‌های مصوب، کالا‌ها را با قیمت‌های دلخواه خود به دست مصرف‌کننده می‌رسانند.

ترافیک سنگین و راهکار‌های پیشنهادی برای خیابان‌های اصلی

حجم بالای بار ترافیکی در دو محور خیابان شهید بابایی و بلوار شهید سلیمانی به یک معضل روزانه تبدیل شده است. یک شهروند قزوینی با اشاره به این معضل، راهکاری برای تسهیل تردد خودرو‌ها و کاهش سردرگمی رانندگان ارائه کرده است که نیازمند بررسی کارشناسی توسط پلیس راهور و شهرداری است.

وضعیت نامطلوب جاده بوئین زهرا

در کنار مسائل شهری، وضعیت جاده بوئین زهرا نیز به عنوان یک دغدغه ایمنی مطرح شده است. خرابی و نامناسب بودن این محور ارتباطی، نگرانی‌هایی را در خصوص ایمنی تردد وسایل نقلیه و احتمال وقوع حوادث رانندگی ایجاد کرده است.